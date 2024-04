Ici tout commence du 17 avril : Teyssier confronte Claire (résumé + vidéo épisode 906 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 17 avril 2024, résumé et vidéo extrait épisode 906 – La guerre est déclarée entre Teyssier et Claire Guinot ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Le directeur de l'institut a bien compris que c'est elle qui l'a balancé et on peut dire qu'il n'apprécie pas du tout…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 17 avril 2024 – résumé de l’épisode 906

Teyssier a très bien compris qui a balancé son projet avec le Bleupré aux soeurs Armand. Il décide d’aller confronter Claire… Il est très clair avec la cheffe Guinot : jamais son fils, Louis, ne viendra à l’institut ! Et il lui assure qu’il arrivera à convaincre Clotilde et Rose pour mener à bien l’achat du Bleupré ! Olivia a assisté à la scène, elle demande à Claire qui lui a balancé l’info sur le projet d’Emmanuel… Mais elle refuse de dire la vérité…

Après avoir surmonté son obsession pour une alimentation saine, Solal se lance maintenant dans la bataille contre le célibat ! Quant à Kelly, elle est prête à entrer en action alors que la Coupe de France approche à grands pas. Mais elle apprend que Ambre ne reviendra pas et qu’elle ne sera finalement pas sa seconde comme prévu…



Ici tout commence du 17 avril 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.