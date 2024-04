Plus Belle La Vie du 17 avril 2024 : Mattéo finalement impliqué ? (résumé + extrait vidéo épisode 73 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 17 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 73 de PBLV – C’est un surprenant rebondissement qui vous attend cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, Mattéo vient à la salle de boxe et met à mal l’infiltration de la police !…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 17 avril 2024 – résumé de l’épisode 73

Samuel consulte Léa, se sentant mal après avoir reçu une injection de stéroïdes. Léa le rassure sur son état, mais souligne les dangers potentiels qu’il a évités de justesse. De son côté, la procureure est convaincue que l’affaire doit être conclue rapidement et leur accorde seulement 24 heures pour agir. Yannick retrouve Samuel dans les vestiaires et lui donne des anabolisants dissimulés dans une gourde. Grâce à cette gourde, la police avance et est sur le point de démanteler le trafic…

En examinant les photos prises par Louise, Patrick et Jean-Paul remarquent une gourde identique à celle donnée à Samuel, avec le même logo. Ils découvrent que cette gourde provient d’une entreprise spécialisée dans la nutrition sportive, dirigée par José Pasquier à Marseille. Au moment où Samuel et Méline quittent la salle, Mattéo arrive et explique à Yannick qu’il s’agit de policiers !…

Aya et Kilian se réveillent dans une camionnette après avoir passé la nuit à discuter. Kilian partage avec Thomas son expérience de la nuit passée avec Aya, évoquant une alchimie spéciale entre eux. Pendant ce temps, Aya se confie à Barbara sur sa gêne à propos de sa relation avec son patron.



Publicité





L’acharnement d’Apolline a porté ses fruits puisqu’après avoir fait la paix avec Barbara, Ulysse lui annonce qu’il accepte de la prendre comme stagiaire. De son côté, Barbara a dans l’idée de monter une crèche parentale…

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie, un ancien acteur phare viré : « non, quitter la série n’a jamais été mon choix »

VIDÉO Plus belle la vie du 17 avril 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.