Ici tout commence du 18 avril : Teyssier prend une grande décision (résumé + vidéo épisode 907 en avance)

Ici tout commence du 18 avril 2024, résumé et vidéo extrait épisode 907 – Teyssier va prendre une grande décision ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Après l’ultimatum de Rose et Clotilde, Emmanuel est en plein dilemme…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 18 avril 2024 – résumé de l’épisode 907

Teyssier est mal après l’ultimatum de Clotilde et Rose au sujet du Bleupré. Il explique à Constance qu’il a promis le poste à Anaïs, il ne se voit pas revenir sur sa décision et la mettre en compétition avec les autres jeunes chefs du master… Constance lui rappelle que le projet du master, c’est son rêve, il ne peut pas le laisser filer. Emmanuel prend une décision : il envoie un sms à Clotilde pour lui annoncer qu’il accepte la compétition !

À l’Institut, Anaïs réalise que devenir la cheffe du Bleupré ne sera pas aussi facile qu’elle le pensait… Pendant ce temps, Laëtitia organise une soirée de mimes avec Kelly et Lionel. Mais elle n’a pas souhaité inviter Zacharie… Quant à Malik, il découvre l’identité surprenante d’une admiratrice secrète…

Ici tout commence du 18 avril 2024 – extrait vidéo

