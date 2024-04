Plus Belle La Vie du 18 avril 2024 : Ophélie sort de chez elle (résumé + extrait vidéo épisode 74 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 18 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 74 de PBLV – La police arrête enfin les trafiquants aujourd’hui dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ».

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 18 avril 2024 – résumé de l’épisode 74

Alors que José et Alexandra Pasquier, Yannick et Fred sont sur le point de quitter la salle avec tous les cartons d’anabolisants, la police fait irruption et les arrêtent. Au commissariat, ils refusent d’avouer mais la police trouve le maillon faible : Fred. Ils lui font croire que les Pasquier lui ont tout mis sur le dos…

Pendant ce temps là, Jules découvre que dans son dos, Apolline a monté une action en justice contre la crèche. Morgane n’apprécie pas du tout mais Jules peut comprendre. Et il reçoit un message d’un journal qui veut lui parler…

Aya révèle alors à Mattéo que Ophélie souffre d’agoraphobie et panique à l’idée de sortir de chez elle. Il prend mal le fait qu’elle ne lui ait rien dit et Apolline fait un énorme pas en avant : elle prend un taxi pour se rendre jusqu’à la résidence et voir Mattéo !



Publicité





A LIRE AUSSI : Plus belle la vie, un ancien acteur phare viré : « non, quitter la série n’a jamais été mon choix »

VIDÉO Plus belle la vie du 18 avril 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.