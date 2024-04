Ici tout commence spoiler : Teyssier victorieux, Livio fait un terrible aveu !(vidéo épisode du 22 avril)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Teyssier va remporter une victoire à l’institut dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que c’est Livio qui a remporté la place de chef au Bleupré, Emmanuel va réussir à le mettre sur la touche ! De quoi garder un espoir de réussir à placer Anaïs à la tête du nouveau restaurant…











Et pour cause, Livio est contraint d’avouer qu’il n’a pas son diplôme ! Il reconnait devant Antoine et Rose qu’il n’a jamais validé sa troisième année dans son école de cuisine à Rome, il a menti pour intégrer le master de l’institut Auguste Armand.

Antoine et Rose tombent de haut, Teyssier savoure sa victoire. Une réunion de crise entre les dirigeants est organisée pour prendre une décision et Livio risque même sa place à l’institut… Rose ne voit pas comment elle pourrait le garder à l’institut !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 909 du 19 avril 2024, Livio fait un terrible aveu

