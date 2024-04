Ici tout commence du 19 avril : l’achat du Bleupré validé, qui sera le chef ? (résumé + vidéo épisode 908 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 19 avril 2024, résumé et vidéo extrait épisode 908 – L’achat du Bleupré est validé ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Rose et Clotilde ont signé, le domaine est officiellement à eux et Teyssier savoure sa victoire ! Mais qui sera le chef ? La compétition s’annonce serrée !

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Ici tout commence du 19 avril 2024 – résumé de l’épisode 908

Rose et Clotilde ont tenu parole ! Alors que Teyssier a accepté la compétition pour désigner le ou la chef du Bleupré, les deux soeurs ont signé l’achat du domaine. Il est maintenant officiellement à eux. Mais si Teyssier pense qu’Anaïs décrochera la place de cheffe, Rose et Clotilde sont plus réservées… Elles lui rappellent que rien n’est fait, Enzo et Livio ont toutes leurs chances !

Anaïs doit affronter deux adversaires redoutables pour accéder au poste de chef du Bleupré. Stanislas joue un jeu mystérieux avec Laëtitia au Double A. Et Tom se transforme en Père Noël pour reconquérir Billie.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Anaïs sous le choc, Leroy lui fait une révélation (vidéo épisode du 23 avril)



Publicité





Ici tout commence du 19 avril 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1