Plus Belle La Vie du 19 avril 2024 : Kilian et Aya s'embrassent mais... (résumé + extrait vidéo épisode 75 en avance)

Plus belle la vie du 19 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 75 de PBLV – La police arrête enfin les trafiquants aujourd’hui dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ».

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 19 avril 2024 – résumé de l’épisode 75

La police confronte Pasquier, suspectant qu’il se soit fait passer pour le père de Louise à l’hôpital. Il tente de se retrancher derrière son handicap, mais Patrick démontre qu’il a perdu ses jambes dans un accident deux jours après les faits. Pasquier est donc déféré et placé en détention provisoire. Lors des interrogatoires, il finit par avouer que Yannick a agi sous ses ordres et qu’il est responsable de la mort de Lussan.

Léa est face à la mère de Louise. Elle lui explique pourquoi et comment sa fille a été tuée. Et elle souligne le rôle qu’a joué Mattéo dans la révélation du trafic de drogue.

Gabriel découvre un sous-vêtement sous son bureau et interroge Léa et Jennifer à ce sujet. Les deux nient en être les propriétaires, mais Jennifer suggère que cela pourrait appartenir à Babeth, qui a croisé Patrick au cabinet la veille… Mais en réalité, Jennifer cache le fait qu’elle vit au cabinet…



Aya et Kilian sont plus complices que jamais et ils échangent leur premier baiser, sous le regard satisfait de Thomas et Barbara. Cependant, Betty arrive et annonce à Kilian qu’elle a bien reçu son message mais qu’elle ne divorcera jamais !

VIDÉO Plus belle la vie du 19 avril 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.