Ici tout commence spoiler : Anaïs bouleversée, elle apprend que... (vidéo épisode du 15 avril)

Ici tout commence spoiler – Anaïs va tomber de haut et être bouleversée dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, dans quelques jours, la cheffe Meyer va avoir des mots très durs envers la jeune cheffe et elle va la lâcher du jour au lendemain !











En effet, Anaïs a préparé un menu pour la cheffe Meyer, qui lui a proposé de prendre la tête de son restaurant à Bordeaux. Mais à la grande surprise d’Anaïs, la cheffe lui dit que rien ne va pas dans son menu ! Elle critique tout, dit que son dessert est fade… Et cerise sur le gâteau, elle lui annonce qu’elle ne veut plus d’elle dans son restaurant !

Anaïs ne comprend pas, elle est bouleversée et accuse le coup… Ce qu’elle ne sait pas, c’est que la veille Teyssier a menacé Meyer pour qu’Anaïs reste à l’institut !…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 904 du 15 avril 2024, Meyer change d’avis face à Anaïs

