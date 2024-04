Publicité





La Grande Librairie du 3 avril 2024 : invités et sommaire

Cette semaine, dans La Grande Librairie, une émission spéciale explore les écrits et l’histoire liés à la mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda, 30 ans après les événements tragiques. Autour de nous, des écrivains remarquables, eux-mêmes survivants, offrent leurs témoignages et réflexions sur ce douloureux passé et sur la manière de le transmettre. Rejoignant ces voix, des journalistes, des historiens, des artistes et des romanciers enrichissent la discussion.

Beata Umubyeyi Mairesse, écrivaine, poétesse et rescapée du génocide des Tutsis, partage dans « Le convoi » (Flammarion) son récit poignant d’exfiltration du Rwanda grâce à un convoi humanitaire suisse. Elle offre une réflexion profonde sur l’importance pour les survivants de reprendre possession de la mémoire de cet événement.

Dorcy Rugamba, dramaturge, metteur en scène, acteur et écrivain rwandais éminemment respecté, explore dans « Hewa Rwanda » (JC Lattès) la mémoire de ses proches disparus, dont son père, Cyprien Rugamba, poète et « guerrier de la paix ».



Gaël Kamilindi, membre de la Comédie Française et fils d’une Rwandaise, donne vie aux mots de Beata Umubyeyi Mairesse en lisant un extrait de son recueil « Culbuter le malheur » (Mémoires d’encrier), accompagné par Daniel Ngarukiye à la cithare inanga.

Patrick de Saint-Exupéry, ancien reporter pour Le Figaro, présent au Rwanda lors de l’opération « turquoise » menée par l’armée française en 1994, réédite « La fantaisie des Dieux » (Les Arènes), une bande-dessinée illustrée par Hippolyte, qui met en lumière les ambiguïtés de cette opération militaire et dénonce la complicité de la France avec le régime génocidaire.

Annette Becker, historienne spécialiste des génocides du XXe siècle, publie « Le choc, Rwanda 94 : le génocide des Tutsi » (Gallimard), ouvrage collectif regroupant écrivains, artistes et chercheurs, pour examiner l’impact de cette tragédie sur leurs trajectoires personnelles.

Dominique Celis explore dans son premier roman, « Ainsi pleurent nos hommes » (Philippe Rey/Livre de Poche), la persistance du traumatisme dans le Rwanda contemporain à travers une histoire d’amour passionnée et impossible entre deux survivants.

Enfin, depuis le Rwanda où il réside depuis près de dix ans, Gaël Faye, l’auteur de « Petit Pays » (Grasset), s’adressera directement aux téléspectateurs de La Grande Librairie, les regardant dans les yeux.

VIDÉO La Grande Librairie du 3 avril, extrait

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 3 avril 2024 à 21h sur France 5.