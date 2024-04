« Le négociateur » du 8 avril 2024 : le final ce soir sur TF1

Publicité





Le négociateur, vos épisodes inédits du lundi 8 avril 2024 – Ce lundi soir à la télé, TF1 termine la diffusion de la série « Le négociateur » avec François-Xavier Demaison et Barbara Cabrita. Au programme aujourd’hui, les deux derniers épisodes.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Votre épisode du 8 avril

Episode 5 « Contre la montre » : Explosion dans un square à l’aube. Le responsable revendique son geste et menace Antoine : s’il ne fait pas tout ce qu’il lui demande, il fera sauter une autre bombe qu’il a installée dans un endroit beaucoup moins désert… Il lance un jeu de piste diabolique, une suite d’énigmes à résoudre et de défis. A chaque énigme résolue, Antoine aura un indice sur le lieu où la bombe est posée. S’il échoue à une des étapes, la bombe explose. Pourquoi Antoine est-il visé ? S’agit-il d’une vengeance ? Une course contre la montre s’engage. Antoine et Hélène ne s’en sortiront que s’ils restent soudés…

Episode 6 « Les bijoux de Lady Y » : Clara décide de désobéir à ses parents et d’aller assister à la séance de dédicace de la chanteuse Lady Y dans son hôtel de luxe. Sauf que son arrivée improvisée dans la chambre de la star est le grain de sable qui va faire déraper le plan de deux voleuses à la petite semaine, Chloé et Jacqueline, qui avaient prévu de voler les bijoux de Lady Y. La situation tourne mal et les deux jeunes prennent en otage Lady Y et la petite Clara. Antoine va avoir besoin de tout son self-control mais surtout, de l’aide d’Hélène pour sortir sa fille de ce piège.



« Le négociateur » : rappel de la présentation de la série

Après une période d’inactivité en tant qu’ancien négociateur de la BRI, Antoine Clerc se retrouve malgré lui en plein action lorsque lui et sa fille sont pris en otage dans une banque. Après avoir brillamment géré la crise, il se voit intégrer le groupe du RAID, sous la direction d’Hélène Banier. Cependant, dès le début, des obstacles se dressent : leurs personnalités sont diamétralement opposées, Antoine étant ouvert et empathique tandis qu’Hélène est rigide et fermée. De plus, la vie personnelle d’Antoine est un véritable chaos – trois mariages, trois divorces, trois filles et un père envahissant – ce qui le laisse totalement dépassé dans sa vie quotidienne malgré ses compétences indéniables pour résoudre les crises les plus délicates.

Personnages et interprètes

Avec : François-Xavier Demaison (ANTOINE CLERC), Jeanne Bournaud (HELENE BANIER), Barbara Cabrita (CORALIE) – Elodie Frenck (JULIETTE), Léonie Simaga (FREDERIQUE)

Avec la participation de Michel Jonasz (PAPY CATHOU), Katell Varvat (CLARA CLERC) – Chloé Rapicault (LILA CLERC), Tya Deslauriers (MANON CLERC), et Kévin Azaïs (FABIEN LECUYER)