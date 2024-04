« Mariés au premier regard » : Alice et Florian vont-ils se dire oui et se marier ? Réponse !

Publicité





Alors que le troisième épisode de la saison 8 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, un nouveau mariage était sur le point de se dérouler.





Vous êtes déjà impatient de savoir si Alice et Florian, compatibles à 78%, se sont dits oui lors du mariage à Gibraltar ? On a déjà la réponse !







Dans l’épisode 4 qui vous attend lundi prochain sur M6, vous allez assister à leur mariage au premier regard. Et on peut déjà vous dire qu’Alice et Florian vont tous les deux dire oui ! Et Alice va avoir un véritable coup de coeur pour Florian !

Vous assisterez ensuite à la suite des préparatifs du mariage de Marie et Jérémy. Mais pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 8 avril pour suivre l’épisode 4 de « Mariés au premier regard » !



