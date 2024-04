« Mariés au premier regard » du 1er avril 2024 : l’épisode 3 ce soir sur M6 (extrait vidéo)

Publicité





« Mariés au premier regard » du 1er avril 2024 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 8 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Ophélie et Loïc, Tracy et Flo, Alice et Florian, ainsi que la découverte de deux nouveaux célibataires prêts à se marier au premier regard.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne







« Mariés au premier regard » du 25 mars, au programme ce soir

Si pour Ophélie et Loïc, il est l’heure de dire oui, Flo doit absolument rassurer Tracy en entrant enfin dans la séduction. De leur côté, Alice et Florian continuent les préparatifs de leur mariage et se rendent à Gibraltar pour le jour J. Mais au moment d’enfin se rencontrer, rien ne va se passer comme prévu et Florian va être profondément déstabilisé ! Et deux nouveaux célibataires, Marie et Jérémy apprennent chacun de leur côté qu’on leur a trouvé quelqu’un de compatible et qu’ils vont se marier !

Marie, 34 ans, barmaid barista

Marie est une jeune femme sensible, rêveuse, dont la beauté naturelle, raconte sa douceur et sa candeur. Son extrême sensibilité, s’exprime à travers son amour de l’art, des animaux, de la nature… Marie est aussi une femme blessée, cassée, suite à une terrible trahison par le seul homme qu’elle a vraiment aimé il y a 9 ans. Ce traumatisme l’a profondément changé dans son rapport à l’amour. Inconsciemment, pour se protéger, elle s’est enfermée dans un long célibat, ne partageant son quotidien qu’avec sa fidèle chienne Moka. Toujours terrifiée par l’amour, Marie, se lance dans l’expérience “Mariés au premier regard”, comme on se jette dans le vide, guidée par son besoin si fort : Être aimée, retomber amoureuse d’un homme sensible, comme elle, qui fera chavirer son cœur.



Jérémy, 32 ans, marbrier décorateur

Jérémy est un homme complexe, ambivalent, un homme qui s’est toujours senti incompris. Son physique de beau-gosse et sa nonchalance renvoient auprès des femmes un signal de “bad boy” qu’il n’est pas. Jérémy est un homme profond, sensible, doux, passionné par l’art, donnant tout son temps à son fidèle compagnon, son chien Noé. S’il n’a aucun mal à séduire, il fait appel à la science pour rencontrer une femme qui comprendra et aimera sa sensibilité, qu’il est enfin prêt à assumer après s’être battu contre les préjugés toute sa vie.

« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 8

Pour cette saison 8 de « Mariés au premier regard », les célibataires seront de véritables héros. Des héros de l’amour, de la résilience, de la vie, du lâcher prise. Pour ces célibataires, le trop ou le pas assez d’amour est l’élément qui a convaincu nos experts de les choisir. Entre décisions radicales, sentiments extrêmes et décisions surprenantes, ces héros vont vous surprendre tout autant que leur futur conjoint. Cette nouvelle saison est la saison des coups de cœur, des coups de folies, des coups de poker mais aussi des coups durs… car un célibataire dira non à la cérémonie de mariage !

« Je ne vais pas y arriver », Alice n’est pas convaincue lors de l’essayage de sa robe de mariée…

