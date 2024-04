EXCLU Plus belle la vie : la mort d’un personnage phare !

Publicité





Plus belle la vie spoiler infos à l’avance – C’est un coup de théâtre qui vous attend dans la série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, à la fin du mois, un personnage phare va être retrouvé mort !





En effet, selon nos informations exclusives, le personnage de Betty Solano, incarné par Horya Benabet, va mourir peu de temps après avoir fait son grand retour au Mistral !

Alors que Kilian a écrit une lettre à Betty afin de lui annoncer son intention de divorcer, elle va revenir à Marseille le 19 avril. Mais coup de théâtre, elle va être retrouvée morte une semaine plus tard ! Et c’est Kilian qui va se retrouver accusé du meurtre de sa femme…



Pour rappel, Kilian et Betty se sont mariés en novembre 2022. Ils sont ensuite partis en voyages de noces et c’est là que Betty a quitté Kilian. Il est rentré seul à Marseille et n’a pas eu de nouvelles depuis. Qui va tuer Betty ? Le mystère reste entier.

