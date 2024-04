Plus belle la vie spoilers : le retour de Djawad, les résumés jusqu’au 26 avril 2024

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 26avril 2024 – Que va-t-il se passer à la fin du mois au Mistral dans la série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 22 au vendredi 26 avril 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que Djawad sera de retour au Mistral pour venir en aide à Aya, fragilisée par le retour de Betty dans la vie Kilian. Betty sème la discorde et les choses se compliquent pour Thomas et Kilian au bar…

Eric décide de faire une proposition à Blanche et Luna, il souhaite s’investir à leurs côtés. Quant à Samuel et Jennifer, c’est de nouveau électrique entre eux…



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 22 au 26 avril 2024

Lundi 22 avril 2024 (épisode 76) : En position délicate, Killian provoque malgré lui des tensions au Mistral. Eric vient voir Luna et Blanche avec une proposition inattendue. Chez les Kepler, Ophélie invite les jeunes à réviser chez elle, mais tout ne se passe pas comme prévu.

Mardi 23 avril 2024 (épisode 77) : Thomas et Killian se retrouvent dos au mur alors que la tension monte au bar. Peu convaincue par la proposition d’Eric, Blanche fait néanmoins une mystérieuse découverte. Au cabinet, Samuel trouve Jennifer dans une posture embarrassante…

Mercredi 24 avril 2024 (épisode 78) : Le bar est en danger et la situation des frères Marci se complique davantage. Chez les Nebout, Patrick et Morgane sont en désaccord sur leur vision de la police, pour le plus grand amusement de Babeth et Yolande. Enfin convaincues par la proposition d’Eric, Blanche et Luna décident de lancer les démarches.

Jeudi 25 avril 2024 (épisode 79) : Aya et Killian se rapprochent suite aux événements de la veille, mais cela risque d’avoir des conséquences dramatiques. Au commissariat, Patrick prend Morgane au mot et la met face à ses responsabilités. Samuel croise Jennifer et tente de se racheter…

Vendredi 26 avril 2024 (épisode 80) : Jules craint le pire, après une découverte bouleversante à la résidence. Luna et Blanche identifient leur concurrente pour le projet et celle-ci s’avère intraitable. En parallèle, la situation devient électrique entre Jennifer et Samuel…