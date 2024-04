Quotidien du 15 avril 2024 : les invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 15 avril 2024, les invités – En cette période de vacances, Yann Barthès et son équipe ont pris eux aussi un peu de repos ! Pas d’inédit de « Quotidien » ce soir, qui passe en mode best-of jusqu’au 19 avril 2024 inclus.





Rendez-vous dès 19h20 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Quotidien du 15 avril 2024 : le programme

Revivez les meilleurs moments de l’émission. Avec les nombreux invités prestigieux reçus ces derniers mois par Yann Barthès comme : Julia Vignali, Marc Levy, Johnny Jane, François Molins, Marisa Abela, Fabrice Fries, Hatik et Kad Merad, Laurie Peret, Eric et Ramzy, Mélanie De Jesus Dos Santos, Jonathan Denis, Martin Weill, Marwan Mohammed, Nicoletta, Ophélie Meunier, Énora Malagré, Camille Lavabre Salomé Parent-Rachdi, Claude, Damien Delseny, Sylvie Hofmann, Sébastien Lifshitz, Monsieur Poulpe, Thomas Snégaroff, Vincent Lemire, Benjamin Putois, Valérie Hayer, Benoît Magimel, Salomé Saqué, Camille Étienne, Hirac Gurden, Camille Cottin, Benjamin Biolay, Lya Bavoil, Michou, Féris Barkat, Emmanuel Chiva, Édouard Durand, Franck Gastambide, Manon Aubry, Sonia Sieff, Virginie Fortin, Gilles Kepel, François-Xavier Demaison, Jeanne Bournaud, Cyprien Sarrazin, Natacha Polony, David Revault d’Allonnes, Valentin Raffali, Marie Toussaint, Samuel Pintel, Gaël Fickou, Philippe Pujol, Christine Angot, Paul Rudd, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Eric Heyer, Jérôme Banctel, Waly Dia, Sydney Sweeney, Elsa Vidal, Marion Van Renterghem, Justine Triet, Marie-Ange Luciani, David Thion, Antoine Reinartz, Milo Machado Graner, Gossip, Edouard Damestoy, Madeleine Larcheron, Vincent Matheron, François-Xavier Bellamy, Hakim Jemili, Guillaume Meurice, Caroline Darian, Marc Beaugé, Arnaud Durect, Manon Azem, Iliès Kadri, Foued Nabba, François Sureau, Raphaël Glucksmann, Baki, Audrey Lamy, Fabrice Eboué, Georgina Wright, Corentin Sellin, Guillaume Hennette, Conan Gray, Aymeric Lompret, Rym Momtaz, Gallagher Fenwick, Claude Malhuret, Ugo Gattoni, Joachim Rondin, Pascale Arbillot, Claudine Monteil, Blanche Sabbah, Isabel Marant, Gigi Hadid, Vernis Rouge, Christophe Dechavanne, Marie Patouillet, MC Solaar, Xavier Bertrand, Patrice Douret, Ichem Bougheraba, Emma Smet, etc.

Retrouvez un nouveau numéro de « Quotidien » ce lundi 15 avril 2024 à 19h20 sur TMC. Et retour des inédits dès le lundi 22 avril 2024 !



