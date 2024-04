Quotidien du 4 avril 2024 : les invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 4 avril 2024, les invités – Ce jeudi soir et comme chaque jour sur TMC, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h25 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Quotidien : les invités du 4 avril 2024

➤ Damien Delseny, rédacteur en chef adjoint, Chef du service police justice du Parisien

➤ Sylvie Hofmann, ancienne infirmière de l’hôpital nord de Marseille



➤ Sébastien Lifshitz, pour « Madame Hofmann » en salles mercredi prochain

Synopsis : Bienvenue dans ma vie, cette phrase, Sylvie Hofmann la répète à longueur de journée ou presque. Sylvie est cadre infirmière depuis 40 ans à l’hôpital nord de Marseille. Sa vie, c’est courir, entre les patients, sa mère, son mari et sa fille.

➤ Monsieur Poulpe, pour « Nombril »- À partir de mai au Théâtre de la Renaissance

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 4 avril 2024 à 19h25 sur TMC.