Secret Story : la bande-annonce dévoile de premiers indices sur les secrets et les candidats (VIDÉO)

Alors que c’est le mardi 23 avril 2024 à 23h30 que TF1 relancera Secret Story après plusieurs années d’absence, la chaîne a diffusé la toute première bande-annonce hier soir pendant une coupure pubs de « Danse avec les Stars ». On y retrouve la Voix, Christophe Beaugrand, et de premiers indices sur les secrets et les habitants !











Que peut-on voir dans cette bande-annonces ? On a décrypté pour vous et vous donne la liste des indices présents dans cette vidéo :

– des dés

– un clavier d’ordinateur

– un texte dans un langage codé

– un paysage de Slovénie

– un campus universitaire

– une platine de musique électronique

– une plage avec falaise qui pourrait se situer au Brésil

– un téléphone portable avec l’indicatif +32 qui correspond à la Belgique

– la ville de Liège en Belgique

– une femme qui se maquille

– une fête foraine

– une femme qui pose une perruque sur un mannequin

On peut penser qu’il y aura un candidat belge, et qu’un candidat ou une candidate changera son apparence grâce à une perruque. Pour le reste évidemment, ça reste énigmatique mais on peut dire que cette bande-annonce regorge d’indices !

VIDÉO Secret Story, la bande-annonce



LA PLUS GRANDE MAISON DES SECRETS DE L’HISTOIRE DU JEU

La Maison des Secrets est le plus grand terrain de jeu jamais créé en France. Chaque pièce est un défi et chaque recoin dissimule des indices.

Avec ses pièces secrètes, cette nouvelle maison promet une expérience immersive et palpitante, où seul l’esprit le plus rusé pourra percer les mystères qui l’habitent.

UNE ZONE DE JEU POUR DÉFIER LES JOUEURS

Le jeu est plus que jamais au centre de cette nouvelle édition de « Secret Story ».

Une pièce inédite fait son apparition : la zone de jeu. Une grande nouveauté qui ajoutera à coup sûr du piment supplémentaire à l’aventure.

« LA QUOTIDIENNE » DU LUNDI AU VENDREDI À 17H30, LE SAMEDI À 17H15 SUR TF1

Dès le mercredi 24 avril à 17h30, retrouvez « La Quotidienne » sur TF1. L’occasion de revenir sur les moments forts de de la journée des habitants au sein de leur terrain de jeu, la Maison des Secrets.

Les semaines seront rythmées par des nominations et des éliminations :

– Le mercredi sera le jour des nominations. Les habitants devront nommer les joueurs qu’ils souhaitent voir quitter la Maison des Secrets. Ces derniers seront soumis aux votes du public

-Le vendredi, un habitant quittera le jeu et Christophe Beaugrand l’accueillera en plateau pour recueillir ses réactions à chaud

Sur TF1+, vivez l’expérience « Secret Story » au quotidien !

– Tous les jours en direct de 10h00 à 12h00 et de 20h00 à 22h00, la « Connexion avec la Maison »

– Chaque vendredi, place à « L’After » à 20h00 dans lequel Christophe Beaugrand accueillera en plateau le candidat sortant, l’occasion de revenir sur son aventure

– Retrouvez également le streaming de « La Quotidienne », des extraits exclusifs ainsi que de nombreux bonus, sans oublier la possibilité de voter également sur l’application mobile TF1+ pour l’habitant que vous souhaitez voir regagner la Maison des Secrets