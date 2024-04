Danse avec les Stars : le coup de gueule de Keiona contre Chris Marques !

Publicité





Keiona a poussé un coup de gueule hier soir lors de l’After de « Danse avec les Stars ». La candidate, qui a vu ses notes plombées par un 7 de Chris Marques au cours du quart de finale d’hier, n’a pas mâcher ses mots quand on l’a interrogée dans l’After.





« J’entends que j’ai un niveau et des capacités, mais je ne pense pas qu’on devrait autant m’en tenir rigueur. Je ne me sens pas jugée au même titre que mes concurrents, et j’aimerais bien qu’on me donne un peu plus de grâce, qu’on apprécie les efforts de connexion avec Maxime. (…) Je suis désolé, ça, ce n’est pas un 7, je tenais à le dire » a déclaré Keiona.







Publicité





« La note je l’accepte mais je tenais à le dire. Je suis 2ème du classement et c’est très bien mais moi ce que je vois là, ça ne méritait pas cette note là et je tenais à le dire. Je n’ai pas rancoeur » a-t-elle poursuvi.

Des propos qui n’ont pas plu à Chris Marques : « Je ne vais pas te dire que tout est génial quand ça ne l’est pas. (…) Jusqu’à la dernière seconde je vais te pousser, et je ne vais pas m’excuser de ça« .



Publicité





Jean-Marc Généreux a pris la défense de Chris, expliquant que ce serait plus facile s’ils avaient la possibilité de mettre 2 notes, une artistique et une technique.

A LIRE AUSSI : Danse avec les Stars : qui sont les éliminés à l’issue des quarts de finale ? (résumé + replay DALS 12 avril 2024)