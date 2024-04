Secret Story : un secret déjà dévoilé ? L’alarme des secrets déclenchée !

Publicité





Au lendemain du lancement de la saison 12 de Secret Story, l’alarme des secrets a déjà retenti ce mercredi dans la maison des secrets !





En effet, Francesca s’est rendue au confessionnal pour buzzer le secret d’un candidat.







Qui la jeune femme a-t-elle tenté de démasquer ? A-t-elle trouvé le bon intitulé de secret ?

Il y a fort à parier que ce soit pour Justine, qui s’est faite griller ce matin alors qu’elle a intégré la maison pendant la nuit. Une actrice a démarré l’aventure à sa place hier soir et on peut dire que les habitants ont l’oeil. Ils ont tout de suite remarqué que ce n’était pas la même personne !



Rendez-vous demain de 10h à 12h pour suivre le live sur TF1+ et à 17h30 pour la quotidienne. On en saura plus sur le déclenchement de l’alarme des secrets !

