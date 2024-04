Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 7 du 24 avril ? (résumé + replay)

Publicité





Top Chef éliminé du 24 avril 2024 – Qui a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 7 de la saison 15 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Philippe Etchebest, Paul Pairet, Glenn Viel, Hélène Darroze et Stéphanie Le Quellec ont fait leur choix !





Et à l’issue de cet épisode spécial guerre des restos, c’est Pierre Reure, de la brigade grise, qui a été éliminé.







Cette semaine, les 9 candidats encore en lice s’affrontaient dans l’épreuve mythique de La guerre des restos ! En 48 heures, ils devaient créer un restaurant de A à Z : trouver un concept, décorer la salle et créer un menu de l’entrée au dessert.

Les candidats devront séduire un jury inédit et exceptionnel. En plus de leurs chefs de brigade et du célèbre critique culinaire François-Régis Gaudry, ils étaient également jugés par ceux qui les connaissent le mieux : leurs proches !

Les perdants – Bryan, Marie, Pierre, Jorick, Arnaud, et Clotaire – devaient ensuite s’affronter lors d’une dernière épreuve et l’un d’entre eux sera définitivement éliminé.

Top Chef du 24 avril : Pierre Reure éliminé

Les chefs ont dégusté les plats à l’aveugle et ils ont établi un classement. Arnaud et Jorick sont arrivés premiers à égalité ! Clotaire et Marie arrivent ensuite. L’élimination se jouait entre Bryan et Pierre. Et c’est finalement Pierre qui est éliminé !



Il aura évidemment une seconde chance dans la « Briagde cachée » où il va affronter Lise et Shirley.

Rendez-vous le mercredi 1er mai à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 8. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.