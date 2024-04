Star Academy : Carla Dona sort le clip de « Fragile » (VIDÉO)

Publicité





Carla Dona, candidate de la Star Academy 2022, continue son bout de chemin et elle a sorti le clip de son single « Fragile » ce jeudi matin.





Le titre « Fragile » est le tout dernier single de Carla, extrait de son premier EP intitulé « À coeur ouvert » qui sortira sur toutes les plateformes de streaming dès le 3 mai 2024.







« Magnifique ma chérie ! » a écrit Cécile Chaduteau, la prof d’expression scénique de la Star Academy, en commentaire du clip sur Instagram.

Notez que Carla sera en concert le 26 mai 2024 au Café de la Danse.



VIDÉO le clip de Carla Dona « Fragile »

Carla Dona, une artiste à l’énergie vibrante et au talent indéniable, a marqué les esprits en tant que candidate de la Star Academy en 2022. En 2012, elle a brillé en remportant le concours « Shake it Up Dance Talents » sur Disney Channel, sous la houlette de Kamel Ouali. Avant la Star Ac, elle s’est perfectionnée au sein d’une école de danse et a suivi une formation en comédie musicale au Cours Florent. En 2019, Carla a rejoint la prestigieuse compagnie de danse de Joseph Di Marco, puis a fait ses débuts dans la comédie musicale Ghost au théâtre Mogador, à Paris. En 2022, elle a décroché un rôle tant convoité de danseuse et chanteuse dans le spectacle « Les Producteurs », dirigé par Alexis Michalik. En parallèle, Carla a enrichi son répertoire musical en lançant plusieurs singles à succès, dont « Fearless », « Respire », et « Loin de nous ».