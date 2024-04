Demain nous appartient du 11 avril : Raphaëlle prend une lourde décision (résumé + vidéo épisode 1663 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 11 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1663 de DNA – Entre Raphaëlle et Martin, rien ne va plus ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Raphaëlle ne donne plus signe de vie à Martin…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Demain nous appartient du 11 avril 2024 – résumé de l’épisode 1663

Martin essaie une énième fois de joindre Raphaëlle mais elle ne lui répond plus… Il est systématiquement sur messagerie et elle n’a répondu à aucun de ses messages. Aurore pense qu’elle attend qu’il se retire de l’enquête mais il s’y refuse. Aurore lui assure qu’elle peut gérer mais Martin tient à mener l’enquête jusqu’au bout et trouver qui a poussé Simon Leclerc !

Onde de choc au commissariat : un autre suspect émerge. Pendant ce temps, chez les Moreno, Violette est prise de court par une nouvelle inattendue. Et de son côté, Bart prend des risques inconsidérés.

VIDÉO Demain nous appartient du 11 avril 2024 – les premières minutes de l’épisode

