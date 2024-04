The Voice du 6 avril 2024 : quels talents continuent ? (résumé + replay des 1ères battles)

Publicité





The Voice du 6 avril 2024, résumé et replay – C’est parti pour la huitième soirée de la saison 2024 de « The Voice, la plus belle voix ». Zazie, Bigflo & Oli, Mika et Vianney lancent les premières battles ce soir ! Les coachs ouvrent le bal avec une collégiale sur.





La première battle est au sein de l’équipe de Zazie. Shanys affronte Ninon sur « Sauver ma vie » de Juliette Armanet. Elle décide de continuer avec Shanys !







On continue avec la team Mika. Gabriel Lobao affronte Rousslan sur « Love Me, Please Love Me » de Michel Polnareff. Mika décide de poursuivre avec Gabriel Lobao !

C’est de nouveau au tour de Zazie : Alphonse et Ambre Ever. Ils reprennent « Bravo, tu as gagné » de Mireille Mathieu. Zazie décide d’emmener Alphonse sur les cross-battles. Et surprise, Ambre est volée par Mika ! Elle prend place dans son fauteuil du talent volé.



On poursuit avec l’équipe de Vianney. Maëva est face à Louise sur « Ma philosophie » d’Amel Bent. Vianney décide de qualifier Maëva pour la suite de la compétition.

Place à l’équipe de Bigflo et Oli : Ugo Cicoletta face à Mickael Jiminy sur « L’odeur de l’essence » d’Orelsan. Ils décident de continuer avec Ugo Cicoletta.

Dans la team Vianney, Victoire Solveig affronte Aprile sur « La superbe » de Benjamin Biolay. Vianney décide d’emmener Aprile !

Dans l’équipe de Mika, Flora et Manuela, les benjamines de la saison s’affrontent sur « Pardonne-moi », un titre de Louane. Mika est ému et hésite, il décide d’emmener Flora sur les cross-battles. Et Manuela est volée ! Tous les coachs la veulent ! Manuela choisit d’aller avec Bigflo & Oli.

C’est encore Mika pour la prochaine battle : Mia face à Antony Isle. Ils chantent « Say, say, say » de Michael Jackson et Paul McCartney. Mika choisit Mia pour aller aux cross-battles !

Place à l’équipe de Zazie : Léon affronte Stolt sur « Alors regarde » de Patrick Bruel. Zazie décide de poursuivre avec Stolt !

On termine la soirée avec la team Bigflo & Oli. Iris est face à Elidjah, elles interprètent « Houdini » de Dua Lipa. Ils décident de continuer avec Iris !

The Voice du 6 avril 2024, le replay

Cette huitième soirée de la saison 2024 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 8ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 13 avril 2024 pour suivre la suite des battles !