Echappées Belles du 6 avril : direction l’Ubaye ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 6 avril 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd'hui, l'inédit « Ubaye, vallée secrète » suivi de la rediffusion « Un week-end au vert à Angers ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 6 avril, à 21h – « Ubaye, vallée secrète » (inédit)

Nichée au sein des Alpes-de-Haute-Provence, entre la frontière italienne et le lac de Serre-Ponçon, la vallée de l’Ubaye demeure discrète, préservant jalousement son intimité. Éloignée des artères touristiques principales et des réseaux ferroviaires à grande vitesse, cette région était autrefois l’un des refuges les plus reculés de France jusqu’à l’arrivée de la D9000 en 1883. Cette connexion avec le monde extérieur a laissé place à un passé rude et à un isolement, mais a également préservé son environnement naturel, procurant une source de bonheur inestimable pour les randonneurs et les passionnés d’eaux vives.

Au carrefour de la Provence et des Alpes, la vallée de l’Ubaye attire annuellement de nombreux adeptes de la randonnée, venant explorer ses 1 000 kilomètres de sentiers pédestres et conquérir l’un de ses 63 sommets prestigieux tels que le Brec de Chambeyron, la Tête de Siguret, ou encore l’Aiguille Pierre André.



Au cœur de ces majestueux sommets se déroule le cours d’eau de l’Ubaye, descendant depuis sa source au col du Longet, à 2 700 mètres d’altitude, pour traverser toute la vallée et se jeter finalement dans les eaux du lac de Serre-Ponçon. Sauvage et préservée, l’Ubaye est renommée comme l’une des plus belles rivières d’Europe, devenant un lieu incontournable pour les amateurs de sports d’eaux vives.

En tant que voie de passage essentielle, la vallée de l’Ubaye est également le témoin d’une histoire captivante, caractérisée par des mouvements migratoires significatifs. À Barcelonnette, sa principale agglomération, des habitants, colporteurs et enfants du pays, se sont expatriés au Mexique au début du XIXe siècle pour y chercher fortune dans l’industrie textile. Ce phénomène a engendré une vague d’émigration vers le Mexique, prenant de l’ampleur au milieu du XXe siècle. Aujourd’hui, Barcelonnette conserve les traces de cette épopée à travers un patrimoine architectural original, notamment des villas dites mexicaines.

Dans cette nouvelle émission, Ismaël entreprend l’exploration de cette vallée sauvage et encore peu connue. À pied, à vélo, ou même en parapente, il prendra le temps de rencontrer ses habitants, notamment les bergers qui perpétuent la tradition pastorale, ainsi que les passionnés de montagne, toujours prêts à partager leur amour pour la nature. Un voyage dépaysant au cœur des Alpes, révélant les mystères de l’Ubaye.

Les reportages : L’Ubaye, on dirait le Sud / L’ivresse des sommets / Saint-Paul-sur-Ubaye, le village fertile / La puissance de l’eau / L’histoire mexicaine de la vallée

Echappées Belles du 6 avril à 22h30 – « Un week-end au vert à Angers » (rediffusion)

Dans ce numéro spécial d’Échappées Belles en région Pays de la Loire, Jérôme Pitorin visite Angers le temps d’un week-end, en compagnie exceptionnelle de Stéphane Marie et Carole Tolila de « Silence, ça pousse ! ». Entre découvertes urbaines, activités de plein air et plaisirs gastronomiques, ce séjour promet d’être riche en rencontres et en bonnes adresses à découvrir pour vos prochaines escapades. Ensemble, ils relèvent le défi de métamorphoser un espace non aménagé près du musée de la Tapisserie contemporaine Jean-Lurçat en un lieu convivial propice aux rencontres, en faisant appel à des bénévoles pour concrétiser leur projet. Angers, entre les rives de la Mayenne, de la Sarthe et de la Maine, ainsi que les bords majestueux de la Loire, a été consacrée la ville la plus verte de France pour la troisième fois consécutive et la meilleure ville où il fait bon vivre en France pour la deuxième année consécutive.

