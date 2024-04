The Voice : Jenifer de retour le 11 mai dans les Super Cross Battles !

Publicité





Bonne nouvelle pour les fans de Jenifer et de l’émission de TF1 « The Voice » ! La coach historique sera de retour le samedi 11 mai 2024 à l’occasion des Super Cross Battles de The Voice.





Après des Cross Battles hautes en couleur, les coachs vont devoir à nouveau montrer leur talent de stratège pour s’affronter dans l’ultime étape avant les grands shows en direct : les SUPER CROSS BATTLES.







THE VOICE : LES SUPER CROSS BATTLES MONTENT D’UN CRAN AVEC LE RETOUR D’UN COACH EMBLÉMATIQUE

Parmi les 91 talents qui ont participé aux Auditions à l’Aveugle, seuls 16 restent en compétition ! Après des Cross Battles chargées en émotions, les coachs vont devoir une fois de plus montrer leur talent stratégique lors de l’étape ultime avant la grande demi-finale : les Super Cross Battles.

Dans chaque duel, un coach sélectionne l’un de ses talents et désigne un autre coach à affronter. Les deux talents se produisent tour à tour sur le plateau en interprétant le titre de leur choix. Le public présent vote pour déterminer le gagnant, mais ce n’est pas tout !



Lors de ces Super Cross Battles, le public ne sera plus le seul à influencer le destin des talents. Jenifer, une coach emblématique de « The Voice », fait son retour en tant que super-coach dans le fauteuil rouge. Elle aura ainsi le pouvoir de voter pour ses talents favoris, son vote représentant 10% du résultat final de chaque Super Cross Battle.

C’est un défi de taille pour nos coachs, car le vote de Jenifer peut tout changer. Ils devront être très attentifs et élaborer une stratégie infaillible pour qualifier leurs talents pour la demi-finale !

Entre performances inoubliables, surprises et émotions vives, ne manquez pas les Super Cross Battles !