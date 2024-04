Plus Belle La Vie du 25 avril 2024 : Kilian prêt à déraper... (résumé + extrait vidéo épisode 79 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 25 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 79 de PBLV – Betty va aller beaucoup trop loin aujourd’hui dans votre feuilleton marseillais de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ».

« Plus belle la vie, encore plus belle » du 25 avril 2024 – résumé de l’épisode 79

Kilian a prêté main-forte à Aya pour ranger sa chambre, mais il se sent responsable de la situation et estime qu’ils doivent prendre leurs distances jusqu’à ce que les choses se calment. Aya refuse, elle n’a pas peur de Betty. Mais Kilian reste méfiant. De son côté, Jules s’inquiète pour sa cousine et il en parle à Kilian.

Au bar, Djawad discute avec Thomas, toujours préoccupé par le bien-être d’Aya. Djawad suggère une séparation, mais Thomas doute que ce soit possible. Lorsque Betty arrive, elle décline l’offre de Thomas pour le rachat de ses parts, elle a eu une meilleure offre de Vanessa Kepler… Thomas et Kilian vont confronter Vanessa Kepler, qui les prend de haut et propose de racheter toutes les parts !

Pendant son jogging, Samuel croise Jennifer avec ses bagages. Elle lui reproche d’avoir parlé à Gabriel, la laissant sans logement. Samuel essaie de s’expliquer, mais Jennifer refuse son offre d’hébergement. Finalement quelques heures plus tard elle débarque chez lui…



Au bar, Kilian tente de réconforter Aya qui n’est pas bien. Betty fait irruption, perdant le contrôle et menaçant de se blesser avec un couteau. Kilian intervient, il demande à Aya de partir et ferme le bar à clé… Plus tard dans la nuit, Kilian est seul dans la rue, visiblement perturbé. Il est tourmenté par les événements et il a du sang sur son tee-shirt !

