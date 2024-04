Top Chef du 17 avril 2024 : l’épisode 6, retour de la boite noire ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Publicité





Top Chef du 17 avril 2024 – Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre l’épisode 5 de la saison 15 de « Top Chef ». Cette semaine, c’est le retour de la mythique boite noire.





Top Chef du 17 avril 2024, le programme de l’épisode 6

Cette semaine, l’accent est mis exclusivement sur la technique, car toutes les épreuves qui attendent les candidats ont été conçues par des Meilleurs Ouvriers de France.

La première épreuve confronte les candidats à des défis culinaires évalués par Gilles Goujon, MOF et chef 3 étoiles, ainsi que par Tom Meyer, le plus jeune MOF. À la suite de cette épreuve, les deux candidats les moins performants se retrouveront en danger lors de l’épreuve emblématique de la boîte noire !



Pour cette saison exceptionnelle, cette épreuve quitte les studios d’enregistrement pour s’installer dans les arènes du Château de Chantilly. Guy Krenzer, double MOF, a la lourde responsabilité d’imaginer le plat que les candidats devront reproduire à l’aveugle.

Rappel de la présentation de la saison 15

Il y a 15 ans le premier concours télévisé de cuisiniers professionnels voyait le jour : 15 ans de talent, de haute gastronomie, d’audace, de plats qui ont marqué l’histoire… Pour cet anniversaire, c’est une saison unique qui attend les 16 candidats sélectionnés, à commencer par un jury exceptionnel qui réunit 15 étoiles. Aux côtes de Philippe Etchebest*, Meilleur Ouvrier de France, Paul Pairet***, Glenn Viel*** et Hélène Darroze***, deux femmes cheffes d’exception font leur entrée dans le jury : Dominique Crenn***, seule cheffe 3 étoiles aux USA, et Stéphanie Le Quellec**, gagnante de Top Chef saison 2 désormais doublement étoilée. Pour la première fois, les chefs vont s’unir pour former deux brigades et tenter d’amener les candidats le plus loin possible. Deux brigades aux couleurs de Top chef : les brigades grise et orange !

« Top Chef », c’est ce soir sur M6.