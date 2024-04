Un Si Grand Soleil du 11 avril : Alain piège Ava (résumé et vidéo épisode 1374 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 11 avril 2024, spoiler résumé de l’épisode 1374 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans la série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 11 avril 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Elisabeth raccroche avec le spécialiste, qui avance et a ciblé plusieurs entreprises qui ont déjà fait de l’espionnage industriel. Alain ne semble pas intéressé, Elisabeth s’excuse et s’inquiète pour lui.

Hugo rappelle à Sabine qu’ils ont un match au sommet ce soir. Il lui dit qu’elle est très belle, elle doit partir travailler. Pendant ce temps là, Alex explique à Mo qu’il rigolait auprès d’Hugo sur l’histoire du mariage. Mo a été choquée à l’idée qu’il la demande en mariage, elle dit que ça n’aurait eu aucun sens. Il ne partage que des choses légères.



Chez L Cosmétiques, Boris s’énerve sous les yeux de Bertier. Il lui explique qu’ils ont perdu un gros contrat, il pense que c’est un coup de son père…

Hugo regarde les bagues chez un bijoutier. Il en parle ensuite à Yann. Becker félicite Hugo pour son travail dans une affaire. Il semble dans de meilleures dispositions, Hugo et Yann sont surpris. De son côté, Alex rumine et décide d’en parler à Manu. Il lui confie que ça fait un moment qu’il est avec Mo et il ne sait pas où ils vont. Il pense qu’ils ne construisent rien. Il a un sentiment de vide. Pendant ce temps là, Hugo parle encore de son idée de mariage à Yann, qui pense que c’est une erreur.

Flore appelle Alain, elle a réfléchi à sa situation. Elle pense qu’Ava n’était pas avec lui cette nuit là par hasard, il pense que c’était une professionnelle qui l’a séduit pour qu’il la ramène chez lui. Alain n’y croit pas, mais Flore pense que quelqu’un l’a payée pour ça. Il ouvre les yeux et Flore pense qu’il doit la retrouver en passant par les sites d’escorts…

Boris parle avec Elisabeth, elle ne comprend pas comment il a pu perdre ces 2 contrats. Il pense que ça vient de François. Elisabeth n’y croit pas et lui dit qu’il est médiocre. S’il n’assure pas, elle se passera de lui ! Elisabeth appelle François, elle a bien compris qu’il règle ses comptes avec Boris à travers sa société. François lui dit que son fils échoue très bien seul et lui dit de le virer. Elisabeth lui dit qu’elle n’a aucun conseil à recevoir de lui et l’envoie balader.

Sabine et Johanna rejoignent Yann et Hugo au gymnase. Yann offre un mousqueton à Johanna en prévision d’un séjour dans le Verdon. Elle est ravie. Ils jouent ensuite tous au basket. Après le match, Yann lui déconseille de faire sa demande, c’est trop rapide.

Alain part à la recherche d’Ava sur un site… Et bingo, il tombe sur son profil ! Il achète un téléphone prépayé pour l’appeler et lui donner rendez-vous le lendemain midi.

