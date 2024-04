Un Si Grand Soleil du 3 avril : Boris doute de son père (résumé et vidéo épisode 1368 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 3 avril 2024, spoiler résumé de l’épisode 1368 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 3 avril 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Elisabeth se prépare pour finaliser la fusion, elle confie à Alain qu’elle est contente que quelqu’un prenne la suite même si c’est Laumière. Elle a hâte d’avoir du temps et remercie Alain d’avoir de la chance qu’il soit toujours là pour elle. Alain est mal à l’aise.

Mo dit à Alex qu’elle va finir tard, Alex a eu un message d’Hugo, les échantillons sont pas encore arrivés. Il craint que le labo s’aperçoive que ceux sont ses urines et pas les siennes. Mo lui dit de pas s’inquiéter. Au commissariat, Hugo stresse et frappe à la porte de Becker. Il lui propose quelques bouteilles de vin pour son barbecue, Becker dit qu’il a tout ce qu’il faut. Hugo décide de lui poser une question, il a l’impression qu’il y a un malaise. Becker lui assure que non et l’envoie sèchement balader.



Karine s’inquiète de son avenir chez L Cosmétiques, elle remarque que si elle perd son travail elle aura 700 euros en moins par mois. Maéva l’encourage à se battre pour son emploi, elle lui dit que ça va aller.

Becker râle, trois tests sont positifs à l’alcool. Alex se réjouit, Becker ne comprend pas. De son côté, Hugo demande à Alex de sonder Becker pour savoir pourquoi il ne l’aime pas, il veut savoir. Alex n’a pas envie et ne sait pas comment faire, mais Hugo lui rappelle qu’il l’a sauvé.

Chez L Cosmétiques, Laumière assure qu’il n’y aura pas de licenciement mais il y aura du changement. Les employés ne sont pas d’accord, Laumière leur parle de raclassements à Nîmes et Toulouse. Enric annonce qu’ils ne sont pas d’accord, Boris semble pensif, Elisabeth n’est même pas venue…

Yann et Alex sont avec Becker. Alex essaie de parler d’Hugo, mais Becker l’envoie balader. Alex lui demande s’il y a un problème avec Hugo mais il l’envoie promener.

Boris est avec Catherine, qui lui rappelle que son père ment tout le temps. Elle lui dit d’arrêter d’être trop naïf.

Alex joue au basket avec Hugo et Yann, il dit à Hugo que Becker ne lui a rien dit. Il lui dit que Becker est juste désagréable avec tout le monde. Mais Yann fait remarquer que Becker a dit qu’il ne voulait plus qu’on lui parle de lui… Pendant ce temps là, Becker appelle Alain, qui lui dit que ça va mieux avec Elisabeth. Alain lui dit que c’est la femme de sa vie, il l’aime.

Hugo est avec Sabine, qui en a marre qu’il lui parle de son père. De son côté, Becker en parle à Janet. Elle lui rappelle qu’il sort avec sa fille, elle pense qu’il n’approuve pas leur relation. Il lui assure que non, Janet veut donc les inviter à dîner. Il rechigne.

Laumière se plaint auprès de Laurine, il critique Boris. Il pense qu’il n’est pas assez costaud pour qu’il lui passe les commandes… Il pense qu’il n’aura jamais la carrure ! Pendant ce temps là chez L Cosmétiques, Boris est en plein doute…

