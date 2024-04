Un Si Grand Soleil spoiler : une grande nouvelle pour Alain et Elisabeth ! (résumé épisode du 7 mai 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1392 du 7 mai 2024 – Après des semaines très compliquées, c’est une grande et belle nouvelle qui attend Alain et Elisabeth dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Alain va demander Elisabeth en mariage !











En effet, Elisabeth a appris de ses erreurs. Elle fait son mea-culpa auprès d’Alain au sujet de Flore. Elle avoue l’avoir mal jugée et propose même à la fille d’Alain et à Tiago des vacances en famille dans les Pyrénées !

Alain est très touché et il fait alors sa demande à Elisabeth. Il veut l’épouser ! Et Elisabeth dit oui à sa demande ! On peut dire que les épreuves auront finalement ressoudés Elisabeth et Alain, qui vont pouvoir avancer et être finalement bien plus heureux qu’avant.

