Un Si Grand Soleil Spoilers : rupture, demande en mariage, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 15 au 19 avril 2024)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 15 au 19 avril 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire qu’Alain va devoir dire la vérité à Elisabeth. Et pour cause, il a découvert que c’est Catherine qui est derrière la fuite du business plan et qui l’a piégé avec Ava. Il avoue à Elisabeth qu’il l’a trompée et que Catherine est la coupable qu’elle recherche. Elisabeth est sous le choc et annonce à Alain que c’est terminé !

De son côté, Hugo se lance et fait sa demande en mariage à Sabine. Mais pour Sabine, c’est trop tôt et elle ne comprend pas. Elle se braque et ne lui donne plus de nouvelles !



Quand à François et Catherine, ils trouvent un terrain d’entente. François réussit à convaincre Elisabeth de ne pas porter plainte contre Catherine si elle vote pour la fusion. François avoue Catherine qu’il ne veut pas la voir en prison… Elle finit par voter la fusion et Boris se sent trahi. Il annonce la mauvaise nouvelle à ses collègues…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 15 au 19 avril 2024

Lundi 15 avril 2024 (épisode 1376) : Alain fait face à un dilemme : pour faire éclater la vérité, il va devoir révéler son infidélité à Elisabeth. Hugo lui, surprend tout le monde en demandant publiquement Sabine en mariage : va-t-elle accepter ?

Mardi 16 avril 2024 (épisode 1377) : Entre la trahison de Catherine et la tromperie d’Alain, Elisabeth commence à déraper. De son côté, Hugo espère qu’il n’a pas tout gâché avec Sabine…

Mercredi 17 avril 2024 (épisode 1378) : Traumatisée par les trahisons de ses proches, Elisabeth sombre dans la colère. De son côté, Thaïs découvre le vrai visage de la famille Aguerra.

Jeudi 18 avril 2024 (épisode 1379) : Boris a une grave nouvelle à annoncer aux employés de L. Cosmétiques. Quant à Sabine, elle découvre que son père s’est encore mêlé de sa vie sentimentale.

Vendredi 19 avril 2024 (épisode 1380) : Maintenant que la fusion a été votée, les employés de L. Cosmétiques s’attendent au pire. De leur côté, Anne et Philippe comptent partir en week-end contre l’avis de des médecins : Arnaud a un mauvais pressentiment.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 15 au 19 avril 2024

Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.