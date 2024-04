« Une future étoile » : votre téléfilm ce 24 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Une future étoile » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 24 avril 2024 – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Une future étoile ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Une future étoile » : l’histoire, le casting

Amelia retourne aux Outer Banks pour assister à un festival de musique avec l’espoir de rencontrer un groupe qu’elle envisage de signer sur son label.

Avec : Holland Roden (Amelia), Corey Cott (Will), Tegan Moss (Sam), Stephan Miers (Manuel)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Deux billets pour le paradis ».

« Deux billets pour le paradis » : l’histoire et le casting

Deux étrangers, Hannah et Josh, se retrouvent dans un parc, tous deux abandonnés devant l’autel, au pire moment de leur vie. Ils décident alors de faire connaissance et de profiter ensemble du voyage prévu pour leur lune de miel. Rapidement, ils réalisent qu’ils séjournent dans le même complexe et ne cessent de se croiser dans ce paradis tropical.

Avec : Ryan Paevey (Josh Wyatt), Ashley Williams (Hannah Holt), Mary-Margaret Humes (Alice), Kimee Balmilero (Kailani)