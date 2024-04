« Une New-Yorkaise à la ferme » : votre téléfilm ce 10 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Une New-Yorkaise à la ferme » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 10 avril 2024 – Ce mercredi et comme tous les après-midis sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Une New-Yorkaise à la ferme ».





A suivre dès 14h15, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Une New-Yorkaise à la ferme » : l’histoire, le casting

Lauren, une influenceuse, a lancé sa propre marque axée sur les astuces pour maximiser son temps, baptisée « La journée de 27 heures ». Grâce à son blog, son vlog et son podcast, elle rencontre un succès notable auprès des femmes cherchant à optimiser leur emploi du temps. Cependant, Lauren s’investit corps et âme dans son travail, ne prenant jamais de temps pour se relaxer. Son ambition ultime est de devenir conférencière lors de la tournée de Barbara Davrow, une figure renommée dans le domaine du développement personnel. Lauren a un rendez-vous avec elle, espérant obtenir une opportunité de participer à cette tournée prestigieuse.

Avec : Autumn Reeser (Lauren Garrett), Andrew W. Walker (Jack West), Rhiannon Fish (Ayla West), Colleen Wheeler (Sally West)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « La saison du coup de foudre ».

« La saison du coup de foudre » : l’histoire et le casting

Jessica, une mère célibataire, gère un restaurant routier qui traverse des difficultés. Son ancien petit ami du lycée, Chase, fait son retour en ville. Il est désormais un joueur professionnel de baseball. Ce retour inattendu va lui apporter l’inspiration dont elle avait tant besoin.

Avec : Nikki Deloach (Jessica), Andrew W. Walker (Chase), Chance Hurstfield (Wesley), Vincent Dangerfield (Brett)