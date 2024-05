50mn Inside du 25 mai : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 25 mai 2024, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🎤 A la Une -La famille royale

Comment Harry et Meghan comptent-ils redorer leur image ?

🐎 En Coulisses – Festival de Cannes

Derrière le glamour, découvrez la vie à 100 à l’heure de ceux qui travaillent dans l’ombre du plus grand rendez-vous des stars. Palaces, chefs, soirées… la compétition est partout !



👨 Portrait – Stéphane Bern

« J’avais le sentiment que c’était tout un pan de ma propre vie qui disparaissait. » L’animateur se confie sur sa vie amoureuse.

👩 Story – Kad Merad

Révélé sur le tard, il est devenu l’un des acteurs les plus demandés de sa génération. Comment a-t-il su conquérir le cœur des Français ?

50mn Inside du 25 mai 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🐘 Le document – Corse : comment passer des vacances de rêve loin de la folie estivale !

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.