C à vous du 31 mai 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 31 mai 2024, invités et sommaire – Ce vendredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 Donald Trump reconnu coupable, inexorable montée du RN, prise de parole de Benyamin Netanyahou… On en parle avec Caroline Fourest.

🔵 📌 Reines, dictateurs, présidents… À quoi ressemblent les vacances des puissants ? François Reynaert, auteur du livre, « Les vacances de l’histoire – Reines, dictateurs et présidents : comment les puissants passent leurs étés »



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Ricardo Silva, chef exécutif du restaurant “Onor” à Paris

🔵 🎵 Dans le live : Jim Bauer présente son album « BB98 » avec un live sur la scène

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Bruno GUILLON pour le jeu télévisé « Qui restera dans la lumière ? » diffusé à partir du samedi 1er juin à 21h10 sur France 2; et Fabien Olicard pour le livre « Votre attention est votre superpouvoir »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 31 mai 2024 à 19h sur France 5.