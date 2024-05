Roland Garros : Zverev / Nadal en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Roland Garros tennis – Zverev / Nadal en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi Suite du 1er tour du tournoi de tennis de Roland Garros ce lundi 27 mai 2024. L’espagnol Rafael Nadal affronte l’allemand Alexander Zverev.





A suivre cet après-midi, en troisième rotation sur le court Philippe Chatrier sur france.tv







Deux ans après leur demi-finale sur la terre battue de la porte d’Auteuil, Nadal et Zverev se retrouvent aujourd’hui. A l’époque, l’allemand s’était lourdement blessé à la cheville et il avait du abandonner. Quand à Rafael Nadal, qui a remporté 14 titres à Roland Garros, il revient de loin et son niveau actuel est incertain. Sera-t-il capable de battre Zverev, victorieux au Masters 1000 de Rome il y a une semaine ?

Zverev / Nadal en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous France Télévision vers 16h.



Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Zverev / Nadal, 1er tour du tournoi de tennis de Roland Garros 2024, un match à suivre cet après-midi.