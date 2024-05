« Parents à perpétuité » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (29 mai)

Publicité





« Parents à perpétuité », c’est le téléfilm inédit diffusé ce mercredi 29 mai sur France 2. Une fiction librement adaptée de « Parents à perpétuité » de Sophie et Dominique Moulina. Un débat, présenté par Julian Bugier sur le thème « Parents de criminel, face à l’irréparable », suivra et accompagnera ce film fort et bouleversant.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV







Publicité





« Parents à perpétuité » : l’histoire

Lorsque Marina franchit les portes du commissariat, c’est parce qu’elle a enfin trouvé le courage de porter plainte contre son ex-compagnon pour viol. Des viols à répétition qui ont eu lieu dans l’intimité du couple pendant des années, jusqu’à ce que Marina décide de fuir, avec son fils. Alors que cette plainte est essentielle à sa reconstruction, Marina découvre que ce qu’on appelle « le viol conjugal » est presque impossible à prouver, et que son combat ne fait que commencer.

Interprètes et personnages

Avec Natacha Lindinger (Laurence), Éric Caravaca (Éric), Naidra Ayadi (Maître Guedj), Jules Houplain (Guillaume), Capucine Malarre (Garance), Marie-Julie Baup (Agathe), Isabelle Côte-Willems (Mme Lievens), Florence Janas (Fanny Roulier), Jean-Michel Lahmi (Dr Cazals), Clémentine Poidatz (Dr Versantes), Nicolas Martinez (Dr Gransagne)



Publicité





« Parents à perpétuité » c’est ce soir dès 21h10 sur France 2 et France.TV