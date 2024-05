« Les Docs de La Grande Librairie » du 29 mai : au sommaire ce soir

Publicité





« Les Docs de La Grande Librairie » du 29 mai 2024, le sommaire ce soir sur France 5 – Nouveau numéro de l’émission « Les Docs de La Grande Librairie » ce soir sur France 5. La collection « Les docs de La grande librairie », créée par François Busnel, consacre son quatrième opus à Colette.





Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







« Les Docs de La Grande Librairie » du 29 mai 2024 : le sommaire

Colette, l’une des écrivaines les plus appréciées des Français, est connue pour ses œuvres devenues des classiques. Deux de ses livres figurent même au programme du baccalauréat cette année. Auteure de « Claudine à l’école », « Chéri », « Le Blé en herbe » ou « Gigi », Colette a produit environ soixante ouvrages, plus de deux mille articles de presse, et une correspondance s’étalant sur plus d’un demi-siècle. Pourtant, le nom de Colette, immédiatement associé à une idée de liberté, suscite également des malentendus. Reine du paradoxe, insaisissable, féroce et excessive, Colette va où bon lui semble, souvent là où on ne l’attend pas.

Sa vie littéraire, artistique et amoureuse est marquée par une émancipation totale des codes et des modes, suivant uniquement sa propre ligne de conduite. La vie de Colette illustre une quête incessante de liberté. Celle-ci a guidé tous ses choix, qu’ils soient littéraires, artistiques ou amoureux. Passant des bras de son mari, Willy, à ceux de Mathilde de Morny, elle vivra même une histoire scandaleuse avec le fils de son deuxième mari, racontée dans une œuvre incandescente.



Jean Cocteau a bien résumé le parcours de Colette : « Vie de Colette, scandale sur scandale, puis tout bascule, elle passe au rang d’idole ! » Comment cette petite Bourguignonne est-elle passée de scandaleuse à idole ?

Retrouvez un nouveau numéro des docs de « La Grande Librairie » ce mercredi 29 mai 2024 à 21h sur France 5.