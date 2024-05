Secret Story : Charlène, Francesca, Kelyan et Perrine nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)

Publicité





Secret Story 2024 nominations semaine 6 – Sixième semaine de l’aventure pour les habitants de la maison des secrets de Secret Story 2024. Et alors que Cameron a été éliminé vendredi dernier, c’est ce mercredi qu’avaient lieu les nominations de la semaine !











Les habitants sont passés au confessionnal pour désigner deux candidats à nominer : d’abord un dans leur propre maison ensuite un dans la maison adverse. Et à l’issue des votes, c’est Kelyan, Charlène, Francesca et Perrine qui ont été désignés.

Rappelons que cette semaine, il n’y avait pas de Maître de la Maison et il n’y aura pas un mais deux nominés !

Qui doit rester et continuer l’aventure Secret Story ? A vous de décider et de voter ! Et donnez-nous votre avis en votant à notre sondage.



Sondage Secret Story semaine 6 : qui doit rester ?