L’Événement, le débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella ce soir sur France 2 (23 mai)

« L’Événement » au programme TV du jeudi 23 mai 2024 – Ce soir à la télé, France 2 propose une grande soirée d’information et de débats avec un numéro exceptionnel de « L’Evénement » présenté par Caroline Roux. Un numéro spécial débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella.





A suivre dès 20h40 sur tous vos écrans via la fonction direct de France.TV puis en replay sur France.TV







L’évènement du 23 mai, Européennes 2024

À deux semaines des élections européennes, le Premier ministre Gabriel Attal va débattre en direct avec Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national, le jeudi 23 mai sur France 2 et france.tv. Ce débat inédit, très attendu dans cette campagne, sera animé par Caroline Roux dans le cadre de L’Événement.

Après ce débat, L’Événement – Européennes 2024, présenté par Caroline Roux, recevra successivement les têtes de listes pour discuter autour du thème « Plus ou moins d’Europe ? » :

– Manon Aubry, tête de liste La France insoumise

– François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains

– Marie Toussaint, tête de liste Les Écologistes

– Marion Maréchal, tête de liste Reconquête !



Des experts et éditorialistes participeront également à l’émission :

– Guillaume Daret, chef adjoint du service politique de France Télévisions

– François Beaudonnet, rédacteur en chef de la rédaction européenne de France Télévisions

– Brice Teinturier, directeur adjoint délégué d’Ipsos France

– Marion Van Renterghem, grand reporter et chroniqueuse Europe à L’Express

-Stéphane Vernay, rédacteur en chef délégué et directeur de la rédaction de Ouest-France de Paris