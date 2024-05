« Ma nouvelle vie loin des Amish » : votre téléfilm ce 28 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Ma nouvelle vie loin des Amish » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 28 mai 2024 – Ce mardi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Ma nouvelle vie loin des Amish ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Ma nouvelle vie loin des Amish » : l’histoire, le casting

Une jeune fille Amish cherche à fuir la rigueur de la vie communautaire et les abus de son oncle. Sans chaussures, ni bagages, ni argent, elle est recueillie par une photographe. Cette dernière va l’aider à s’émanciper et à découvrir un monde complètement inconnu pour elle.

Avec : Dylan Ratzlaff (Rachel), Kellie Martin (Sara), Rukiya Bernard (Grace), Troy Mundle (Levi)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Les enfants maudits ».

« Les enfants maudits » : l’histoire et le casting

Heaven Casteel vit dans la pauvreté avec ses parents, ses frères et sœurs, et sa grand-mère. Son père, Luke Casteel, alcoolique et souvent absent, la méprise et ne revient que de temps en temps pour apporter de la nourriture à la famille. Sa grand-mère lui révèle que sa véritable mère est morte en la mettant au monde et qu’elle était le grand amour de son père. Sarah, sa mère adoptive, quitte le foyer après la naissance d’un enfant mort-né, ce qui provoque la mort de la grand-mère de chagrin. Ensuite, Luke vend ses enfants un par un, et Heaven est adoptée par Kitty et Cal, un couple riche. Cependant, elle devient l’esclave de Kitty, subissant ses sautes d’humeur. Elle découvre également que Kitty et son père ont eu une liaison et qu’après un avortement, Kitty est devenue stérile.

Avec : Annalise Basso (Heaven), Chris McNally (Cal), Julie Benz (Kitty), James Rittinger (Logan)