« Mariés au premier regard » : que s’est-il passé entre Marie et Jérémy ? Réponse !

Alors que le onzième épisode de la saison 8 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, un rebondissement entre Marie et Jérémy, que l’on croyait très heureux, a surpris les téléspectateurs. Vous avez pu découvrir Marie en larmes, sans savoir pourquoi.





Mais que s’est-il passé entre Marie et Jérémy ? On a la réponse !







Dans l’épisode 12 qui vous attend lundi prochain sur M6, vous allez découvrir que Jérémy se pose des questions, il a de gros doutes sur son couple avec Marie mais ne communique pas et ne lui dit rien. Lors d’un dîner avec des amis, Jérémy va annoncer qu’il a une opportunité professionnelle à Bordeaux… Il va lui proposer d’être sa secrétaire ! Sauf que ce n’est pas du tout le job de Marie et qu’elle n’en a pas envie. Et il ne va pas apprécier. Quelques jours plus tard, hors caméra, Jérémy va mettre un terme à leur relation ! Il va lui expliquer qu’elle ne correspond pas du tout à ce qu’il recherchait ! C’est en larmes que Marie va expliquer tout ça dans une vidéo.

De leur côté, Jean-Nicolas et Laurie vont vivre un voyage de noces très tendu… Dans l’avion, Jean-Nicolas va lui tenir des propos très blessants : il lui dit qu’il ne se serait pas retourné sur elle dans la rue ! Laurie va avoir bien du mal à passer à autre chose. Laurie va alors décidé de laisser son mari seul au spa pour aller courir.



Plus positif, Florian et Alice vont décider de restés mariés ! Ils ont finalement dépassés leur dispute et réussit à construire une jolie histoire.

Pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 3 juin pour suivre l’épisode 12 de « Mariés au premier regard » !