Un Si Grand Soleil du 29 mai : Claire prête à quitter Florent (résumé et vidéo épisode 1404 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 29 mai 2024, spoiler résumé de l’épisode 1404 en avance – Que va-t-il se passer dans le prochain épisode votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 29 mai 2024. ATTENTION VOTRE SÉRIE EST DÉPROGRAMMÉE LE MARDI 28 MAI !





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Clément retrouve Janet qui termine sa séance de yoga. Il lui demande de réserver son mercredi soir, elle comprend qu’il prépare une surprise pour son anniversaire. Elle essaie d’en savoir plus, il lui demande de la laisser le surprendre.

Manu interroge encore Cédric, qui dit toujours qu’il n’a rien fait. Manu pense qu’il a incité Arnaud à tuer son père. Mais Cédric remet tout sur le dos d’Arnaud. Manu l’accuse de complicité de meurtre avec préméditation.



Publicité





Thaïs veut aller au lycée, elle veut reprendre une vie normale. Son père s’inquiète mais elle lui assure que tout va bien. Et Maéva passe la chercher, ça rassure le père de Thaïs.

Une femme victime d’un viol vient voir Claudine, elle a les larmes aux yeux et hésite encore à porter plainte. Claudine lui demande de tout lui raconter. Elle lui parle de ce que son patron lui a fait subir, du harcèlement jusqu’à l’agression. Elle n’a rien, aucune preuve, elle pense que ça ne servira à rien.

Anne est au commissariat, elle doit assister à une confrontation avec Arnaud. Elle est avec Florent, elle n’en revient toujours pas qu’il ait organisé tout ça. Elle pense que c’est sous l’influence de Cédric. Anne se retrouve ensuite face à Arnaud, qui lui dit que tout est de sa faute. Il lui reproche même la maladie de Philippe !

La cliente de Claudine vient porter plainte au commissariat, Elise la prend en charge. De retour au cabinet, Claudine en parle à Johanna.

Plus tard, Thaïs vient voir Anne, qui la remercie d’avoir parlé à la police. Sans elle, elle serait surement en prison. Anne lui annonce que c’est Arnaud qui a tué Philippe. Anne espère qu’il est mort sans savoir, il aimait beaucoup son fils. Thaïs lui dit que Philippe était très heureux avec elle.

Elisabeth est avec Claire, elle lui montre des photos du château pour son mariage. Mais Claire est ailleurs, ça ne va plus avec Florent. Elisabeth lui parle de Kira et lui assure qu’il y a une vie après les enfants. Le soir, Florent parle encore de Anne à Claire… Elle n’a pas faim et préfère monter se coucher.

Elise parle de la plainte à Yann, Becker veut qu’il soit sur l’enquête. L’accusé est Baptiste Joussan, courtier en assurances. Elise l’appelle pour le convoquer au commissariat. Pendant ce temps là, Becker en parle au procureur. Il connait bien Baptiste, il a plusieurs plaintes à son actif mais elles ont toujours fini par retirer leurs plaintes ! Une des plaignantes s’est même suicidée. Le procureur veut tout faire pour le coincer cette fois.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : une fin tragique pour le Fleuriste ?

VIDÉO Un si grand soleil du 28 mai extrait, une plainte au commissariat

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv