Secret Story : Cassandra a quitté la maison des secrets !

On peut dire que c’est une élimination par la petite porte ! Cassandra a quitté la maison des secrets de Secret Story mercredi en fin de journée.





Éliminée arbitrairement sur simple décision de Lou, Cassandra a quitté le jeu sans même un accueil de Christophe Beaugrand et du public en plateau.







On verra les images dans la quotidienne de ce mercredi soir sur TF1 mais on peut vous confirmer que oui, Cassandra est bien sortie de la maison des secrets et qu’il s’agit d’une véritable élimination. La jeune femme a même déjà repris possession de ses comptes sur les réseaux sociaux !

On peut dire que c’est une élimination particulièrement surprenante, du jamais vu dans l’histoire de Secret Story.



Le départ de Cassandra et l’annonce des nominations à découvrir dans la quotidienne de Secret Story ce soir dès 17h30 sur TF1.