Demain nous appartient du 22 mai : la terrible agression de Soraya (résumé + vidéo épisode 1691 en avance)

Demain nous appartient du 22 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1691 de DNA – Soraya a été agressée dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Ce soir, elle raconte tout à Gabriel, mais il peine à la croire et pense qu’elle a juste fait un cauchemar…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 22 mai 2024 – résumé de l’épisode 1691

Soraya est entrée dans la nuit et Grégory, leur voisin, avait mis la musique à fond. Elle a voulu y aller, la porte était entrouverte et l’appartement en désordre avec du sang ! Soraya s’est alors faite violemment agressée. Quand elle se réveille, elle est sur le canapé et semble confuse. Elle raconte tout à Gabriel mais il pense qu’elle a abusé de l’alcool et qu’elle a fait un mauvais rêve…

C’est l’heure des funérailles de Renaud. Marianne adresse un dernier adieu à l’amour de sa vie, avec un discours rempli d’émotion. Samuel est à ses côtés. Et au lycée, Lilou est prise la main dans le sac…

VIDÉO Demain nous appartient du 22 mai – extrait de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.