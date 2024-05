Secret Story du 27 mai 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du lundi 27 mai 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur le week-end dans la maison des secrets.





Samedi matin, Maxence discutent avec Lou dans le jardin… Il est gêné vis à vis d’elle et Perrine. Ils stoppent net quand Léo et Perrine les rejoignent pour le petit déjeuner.







Publicité





Alexis, Léo et Maxence se retrouvent ensuite dans le jacuzzi. Alexis est très proche de Lou, Zoé est jalouse… Justine interroge Zoé sur le rapprochement entre Alexis et Lou. Zoé est déçue et le voit d’un mauvais oeil. Elle ne veut plus aller lui parler et avoue que ça l’énerve, elle risque d’exploser.

Alexis décide d’aller parler à Zoé, il lui demande s’il y a un problème. Elle lui avoue que ça la repousse, elle ne ferait pas ça avec quelqu’un d’autre. Alexis propose à Zoé ne plus rien faire avec Lou, il lui explique qu’il est calculateur… mais dans sa tête tout est carré. Il sous-entend donc qu’il se rapproche de Lou par intérêt pour le jeu !



Publicité





Et Maxence n’apprécie pas non plus que Lou se rapproche d’Alexis… Il lui dit qu’il est très attiré par elle ! Elle lui rappelle que c’est son choix… Et ils finissent par faire un calin.

Dimanche matin, c’est brunch en duos dans la maison des secrets ! Léo s’installe avec Lou, Charlène avec Francesca, Kelyan avec Justine, Alexis avec Zoé, et Maxence avec Perrine. Léo et Lou se régalent à regarder tout le monde… Perrine s’en va, Lou en profite et vient s’assoir sur les genoux de Maxence ! Justine remarque que Maxence joue double jeu, c’est une girouette !

Maxence va retrouver Lou après le brunch, il lui dit qu’il n’a fait que la regarder pendant le repas… La Voix convoque les habitants dans la zone de jeu pour une annonce exceptionnelle ! La Voix leur annonce que sans le savoir sur le brunch, ils ont choisi leur partenaire de jeu ! Ils doivent se placer par binômes. La Voix annonce ensuite qu’il n’y aura pas de Maître de la Maison cette semaine. Et c’est la dernière fois que les binômes étaient réunis, cette semaine la maison se sépare ! Chaque binôme va devoir choisir qui ira dans la maison bleue et dans la maison rose. Pour aller dans la maison rose, il faudra se délester de la moitié de sa cagnotte personnelle tandis que dans la bleue il y aura un appel d’une minute à un proche !

Dans la maison rose : Alexis, Kelyan, Charlène, Perrine, et Léo

Dans la maison bleue : Zoé, Justine, Francesca, Maxence, et Lou

Dans la maison bleue, Maxence reconnait être aussi proche de Perrine que Zoé ait proche d’Alexis. Il avoue même que c’est un crush ! Lou n’apprécie pas et semble jalouse. Francesca dit d’ailleurs qu’il a l’air d’aimer bien Lou aussi…

Maxence et Lou s’isolent, il dit qu’il n’a jamais été attiré par Perrine mais elle lui manque.

La Voix annonce aux habitants l’ouverture de la pièce des apparences. Ils pourront voir des images des habitants de l’autre maison mais toutes les images ne seront pas vraies ! Certaines seront fausses, générées par une intelligence artificielle.

Maxence est au confessionnal, la Voix lui lance un dilemme : il peut rester dans la maison bleue ou aller dans la maison rose et échanger avec un autre joueur. Il choisit d’aller dans la maison rose, il envoie Kelyan dans la maison bleue !

Kelyan arrive et leur explique le choix de Maxence. Lou est déçue qu’il n’ait pas envoyé Léo. Elle est dégoûtée et accuse le coup, elle le prend même comme un manque de respect. Les filles la soutiennent.

Pendant ce temps là, Maxence retrouve Perrine et ils ne se décollent plus. Il lui dit qu’elle lui a grave manqué.

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 27 mai

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.