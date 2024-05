C à vous du 27 mai 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 27 mai 2024, invités et sommaire – Ce lundi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 Aide à mourir : le texte, retouché en commission, examiné à partir d’aujourd’hui à l’Assemblée nationale. On en parle avec Marina Carrère d’Encausse

🔵 📌 Turbulences en avion : après l’incident sur un vol Londres-Singapour la semaine dernière, 12 personnes blessées hier lors d’un vol entre Doha et Dublin. Jean Serrat, ancien pilote de ligne, consultant aéronautique pour BFMTV, est l’invité de C à vous



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Jérôme Schilling, MOF & chef du restaurant “Lalique” au Château Lafaurie-Peyraguey à Bommes (Gironde)

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Jamy pour l’émission » Le monde de Jamy – Réchauffement climatique : nos produits du terroir vont-ils résister ? », diffusée mercredi à 21h10 sur France 3

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Robert Namias pour le livre “L’affaire Chanteclerc”; Sabrina Ouazani pour le film “Kali”, disponible vendredi sur Prime Video

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 27 mai 2024 à 19h sur France 5.