Secret Story du 29 mai 2024 : qui sont les nominés ? Résumé et replay de la quotidienne

Secret Story, résumé de la quotidienne du mercredi 29 mai 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur la journée de mardi dans la maison des secrets. La Voix réveille la maison rose en souhaitant l’anniversaire de Maxence.





De son côté, Lou tourne en boucle sur Maxence. Elle pense toujours autant à son choix de changer de maison pour retrouver Perrine. Et elle se rapproche de Justine.







C’est l’heure de la confrontation entre Zoé et Francesca suite à son buzz. Elle pense qu’elle a participé à Miss Univers.

Une coupure d’électricité survient alors que Francesca est toujours au confessionnal… Maxence et Perrine en profitent pour s’embrasser. La Voix demande ensuite à Francesca si elle confirme son buzz ou pas. Surprise : elle décide de se rétracter !



Les nominations sont dans toutes les bouches. Francesca s’explique avec Zoé, elle n’a plus confiance et pense qu’elle va encore nominer Charlène. Zoé lui jure qu’elle ne le fera pas.

Perrine et Kelyan se retrouvent dans la salle de jeu. Kelyan avoue à Perrine que Lou a mal pris la décision de Maxence. Ils s’affrontent ensuite sur un duel. Perrine gagne le duel et elle remporte une vraie vidéo pour sa maison !

Perrine et Alexis découvrent une vidéo de Zoé, Francesca et Justine qui critiquent Lou et sa stratégie. Lou les inciteraient à mettre Perrine dans le sas ! Ils savent cette fois que c’est une véritable vidéo. Maxence est sous le choc en apprenant ça.

La Voix annonce le déroulement des nominations : ils vont nominer 2 habitants. Chaque maison va passer au confessionnal pour nominer un habitant de sa propre maison ! Personne ne s’attendait à ça. Lou décide de nomine Kelyan, Kelyan nomine Francesca, Francesca nomine Kelyan, et Justine et Zoé désignent aussi Kelyan. Dans l’autre maison, Perrine nomine Charlène, Léo désigne Charlène, Charlène nomine Perrine, Maxence nomine Charlène, et Alexis nomine Charlène aussi.

La Voix organise une soirée d’anniversaire pour Maxence. Il voit ensuite une vidéo de Lou qui pleure et Kelyan qui parle de Lou et qui se demande si elle n’a pas des sentiments… Maxence se pose des questions.

Et les nominés sont…

La Voix annonce donc que Kelyan et Charlène sont nominés, Francesca et Perrine les rejoignent suite aux votes d’aujourd’hui !

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 29 mai

Rendez-vous demain à 17H30 sur TF1 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.