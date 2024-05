C à vous du 29 mai 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 29 mai 2024, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





🔵 📌 Frappes israéliennes sur Rafah, reconnaissance d’un État palestinien, guerre en Ukraine… Gérard Araud, diplomate, ancien ambassadeur de France en Israël et aux États-Unis, est l’invité

🔵 📌 Crise à la Ciivise : enquête sur la figure du juge Durand. On en parle avec Tristane Banon, auteure de l’enquête « Crise à la Ciivise : le juge Durand divise » publiée dans le journal “Franc-Tireur”



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Ricardo Silva, chef exécutif du restaurant “Onor” à Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Philippe Caverivière et Philippe Croizon pour le “Cahier de vacances sportif des 2 Phil”

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Lisa Barbelin, championne d’Europe de tir à l’arc par équipe en 2024, en lice pour les JO de Paris 2024; et Sylvie Tellier pour le livre “Couronne et préjugés”, qui sort aujourd’hui

