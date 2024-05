C à vous du 3 mai 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





🔵 📌 Mouvement pro-palestinien sur les campus américains, présidentielle américaine, rapport annuel de la CIA… On en parle avec Alain Frachon, éditorialiste au journal « Le Monde », ancien correspondant à Washington et à Jérusalem

🔵 📌 La flamme olympique arrive mercredi à Marseille : Minima Gesté, drag-queen porteuse de la flamme, au cœur d’une polémique transphobe et homophobe, est l’invitée de C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Clément Vergeat, chef propriétaire du restaurant “Tracé” à Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Kareen Guiock Thuram pour l’album « Nina », et Sandrine Quétier pour l’album « Hard to follow »

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Marine Jacquemin pour le livre « Mes guerres »; et Lolita Chammah pour le livre « J’ai regardé la nuit tomber »,

